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Леонтьева Анна Ерофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьева
Имя
Анна
Отчество
Ерофеевна
Дата исполнения приговора
__ август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8051. ЛЕОНТЬЕВА АННА ЕРОФЕЕВНА, 49 л., г. Мензелинска. Н. С. 1 уч. Мензелинск. к. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 14. авг. 923.

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