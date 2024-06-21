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Анисимов Александр Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Александр
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129537. Анисимовъ, Александръ Арсеньевъ. К. Грязовецк. у., Семенцовск. в., д. Шипина, 21 г.; — СПБ. О. С. 21 Сент. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Окт. 909. | 908 99244 169 М.

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