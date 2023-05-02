Кочерга Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочерга Иосиф Петрович

Кочерга Иосиф Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочерга
Имя
Иосиф
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6838. КОЧЕРГА ИОСИФ ПЕТРОВИЧ, 28 л., Рд. в Виленск. г., Виленск. у., Мядальск. в., д. Кулики, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 112 ч. 2, 180 п. «з», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 13 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.