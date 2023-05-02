Чистодворов Григорий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистодворов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141273. ЧИСТОДВОРОВЪ, ГРИГОРІЙ Петровъ. К. Ветлуж. у., Подгородной в., д. Погорѣлокъ, 36 л.; — У. Чл. О. С. по Кинешемск. у. 20 Окт. 909, 977 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Окт. 909.
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