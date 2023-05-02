Гуцев Петр Макарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцев Петр Макарьевич

Гуцев Петр Макарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуцев
Имя
Петр
Отчество
Макарьевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3663. ГУЦЕВ ПЕТР МАКАРЬЕВИЧ, 25 л., Армавирск. отд., ст. Отважной Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.