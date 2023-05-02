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Бембач Франц Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бембач
Имя
Франц
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45190. БЕМБАЧЪ, ФРАНЦЪ ЛАВРЕНТЬевъ. К. Кѣлецк. у., гм. Невахлевъ, д. Черновъ, 15 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 140 и 3 п. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 40 дн. Исп. 17 Мая 905.

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