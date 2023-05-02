Чинаров Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинаров Александр Андреевич

Чинаров Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чинаров
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
01 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8034. ЧИНАРОВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Нижегородск. у., Лысковск. в. и с.; - Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 авг. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.