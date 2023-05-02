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Фишер Виктор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фишер
Имя
Виктор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
13010. Фишер Виктор Васильевич, 25 л., Мологск. у., Лацковск. в., д. М.-Туболы. Ярославск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. 6 м. П. в. з. с. 21 окт. 926.

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