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Муталапов Габдулла Фазгетдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муталапов
Имя
Габдулла
Отчество
Фазгетдинов
Дата исполнения приговора
16 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
85246. МУТАЛАпОВЪ, ГАБДУЛЛА ФАзгетдиновъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинск. у., Елпачихинск. в., д. Усть-Тунтора; — Пермск. О. С., 8 Марта 911, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. З. Н. 10 уч. Осинск. у. отъ 1 Сент. 910 г. (169 М., тюр. 6 м.) арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Мая 911. | 902 5869 1647 У. | 901 29521 170 М.

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