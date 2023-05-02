Никитинский Михаил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитинский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5095. Никитинский Михаил Андреевич, 45 л. Гр. Вельск. у., Ракуло-Кокшинск. в., д. Устьяновской; — Н. С 3 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1874 ст.
Неизвестно