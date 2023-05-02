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Никитинский Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитинский
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5095. Никитинский Михаил Андреевич, 45 л. Гр. Вельск. у., Ракуло-Кокшинск. в., д. Устьяновской; — Н. С 3 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1874 ст.
Неизвестно
Устьяновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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