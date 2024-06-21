Асютин Феоктист Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асютин
- Имя
- Феоктист
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129662. АСЮТИНЪ, ФЕОКТИСТЪ ПЕТровъ. К. Дмитріев. у., Прилѣпск. в., д. Ярославки, 18 л.; — У. Чл. О. С. по 1 уч. Кременчуг. у. 30 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 4 Окт. 909. | 908 44788 170¹ М.
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