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Лукьянов Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8319. ЛУКЬЯНОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Велижск. у., Будницк. в., д. Беляевой. Н. С. 2 уч. Велижск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2½г. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 июля 923.

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