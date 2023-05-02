Гавердовский Владимир Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавердовский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2114. ГАВЕРДОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ, 20 л. Гр. Разинск. у., Болотневск. в., д. Лысова; — Н. С. 9 уч. г. Самары. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 1 авг. 920.
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