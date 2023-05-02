Виноградов Егор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Егор Григорьев

Виноградов Егор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Виноградов
Имя
Егор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
18 январь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
47905. ВИНОГРАДОВЪ, ЕГОРЪ Григорьевъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Ковров. у., Вознесенск. в., д. Кузнечихи; — Владимир. О. С., 11 Нояб. 910, 2 п. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Янв. 911. 909 3858 1647 У. | 98 75990 169 М. 904 12297 170 М. | 97 53008 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close