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Цубик Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цубик
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 512
Источник
Скан
Оригинальная запись
13307. ЦУБИКЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ, 35 л. Австр.-подд. рд. въ м. Бѣлой-Церкви, Васильков. у.; — Винницк. О. С. 9 Сент. 910, 1 ч. 1655 и 1 ч. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 9 Окт. 910. | 909 46449 170 М. | 908 96869 169 М.

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