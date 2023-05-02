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Гареев Иван Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гареев
Имя
Иван
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
2898. ГАРЕЕВ ИВАН ДАВЫДОВИЧ, 25 л., г. Бийска. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. 197, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 апр. 923.

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