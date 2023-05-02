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Артемов Иван Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Иван
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44950. АРТЕМОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНДровъ. Мщ. г. Темрюка, 20 л., рд. въ пос. Мишастовскомъ, Темрюкск. отд.; — М. С. 1 уч. Темрюкск. окр. (по 2 р.), 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 16 Мая 905. | 904 84338 169 М.

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