Кучера Леопольд Иоаннов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучера
- Имя
- Леопольд
- Отчество
- Иоаннов
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116700. КУЧЕРА, ЛЕОПОЛЬДЪ ІОАННОВЪ. Австро-Венгер.-подд., 30 л., рд. Кѣлецк. г., въ д. Стальновѣ; — Варшав. О. С., 134, 135, 150 и 314 У., тюр. 2 м. Исп. 18 Авг. 909. | 906 63316 170 М. | 900 52936 172 М.
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