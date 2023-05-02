Ильенко Федор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6448. Ильенко Федор Сергеевич, 26 л., Брянск. г., Севск. у., Луганск. в., с. Лукина. Н. С. 1 уч. Севск. у. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5 мая 926.
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