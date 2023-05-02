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Евстифеев Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстифеев
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
10 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
64650. ЕВСТИФѢЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ (онъ же Стисѣевъ). К. Покров. у., Лукьяновой в., д. Окулова, 16 л.; — М. С. Сокольническ. уч. г. Москвы, 169 и 3 п. 171 М., въ исправ. пріютъ до исправл., а при неимѣн. мѣстъ, тюр., отд. для малол., 1 м. и 2 н. Исп. 10 Авг. 907.

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