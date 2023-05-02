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Коротков Петр Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротков
Имя
Петр
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
05 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
25423. КОРОТКОВЪ, ПЕТРЪ КИРИЛЛОВЪ (онъ же Кирилловъ и Кротковъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Минусинска, 57 л., рд. въ г. Москвѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Янв. 909. | предыдущие судимости 905 81395 1655 У. | 95 93467 1655 У. | 903 23377 1655 У. | 94 11254 169 М. | 99 96702 1655 У. | 93 35244 169 М.

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