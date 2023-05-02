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Скворцов Архип Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов
Имя
Архип
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
50505. СКВОРЦОВЪ, АРХИПЪ АНДРЕевъ. К. Путивльск. у., Волынцевск. в., с. Липова, 22 л.; — У. Чл. О. С., по Путивльск. у., 16, 155, 136 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Іюня 905.

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