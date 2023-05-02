Юферев Сергей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юферев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 389
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14902. Юферев Сергей Алексеевич, 30 л., Котельничск. у., Круглыжск. в. Н. С. 12 уч. Котельничск. у. Ст. 193, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІІ—26.
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