Панченко Тимофей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панченко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28703. ПАНЧЕНКО, ТИМОФЕЙ ОСИПОВЪ (онъ же ТерновскІй). Мщ. г. Аккермана, 38 л., рд. Тираспольск. у., Демидовск. в., въ м. Дубовѣ; — Одевск. О. С., 1641 и 1654 У., каторж. раб. 1 г. Исп. 4 Окт. 908. | 909 110222 179 М. | 99 29300 169 М. | 900 5238 173 М. | 98 9114 172 М.
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