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Чумаков Тихон Силинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумаков
Имя
Тихон
Отчество
Силинов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141330. ЧУМАКОВЪ, ТИХОНЪ СИЛИНОВЪ. К. Днѣпровск. у., Маячковск. в., с. Бол.-Маячки, 16 л.; — Херсон. О. С. 28 Сент., 909, 1525 и 1527 У., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 16 Окт. 909.

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