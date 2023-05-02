Чумаков Тихон Силинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумаков
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Силинов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141330. ЧУМАКОВЪ, ТИХОНЪ СИЛИНОВЪ. К. Днѣпровск. у., Маячковск. в., с. Бол.-Маячки, 16 л.; — Херсон. О. С. 28 Сент., 909, 1525 и 1527 У., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 16 Окт. 909.
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