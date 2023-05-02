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Каратеев Тимофей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каратеев
Имя
Тимофей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
133516. КАРАТѢЕВЪ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ. К. Новохопер. у., Еланск. в., с. Елани-Колѣна, 49 л.; — З. Н. 5 уч. Новохопер. у. 10 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Іюня 909.

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