Поднек Яков Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поднек
- Имя
- Яков
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34639. ПОДНѢКЪ, ЯКОВЪ АНДРЕЕВЪ. К. Венден. у., Веталвск. в., 31 г.; — М. С. 10 уч. г. Риги (во 2 р.), 16, 169 и 8 п. 170 М. в Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. Исп. 3 Дек. 904. | 903 89934 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.