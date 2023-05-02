Мухин Николай Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2849. МУХИН, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л. Гр. г. Ростова н/Д.;— Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 4 м. 20 д. и лиш. пр. 1 Г. Исп. 10 февр. 922.
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