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Мухин Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
2849. МУХИН, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л. Гр. г. Ростова н/Д.;— Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 4 м. 20 д. и лиш. пр. 1 Г. Исп. 10 февр. 922.

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