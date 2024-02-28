Гришина Федосья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришина Федосья Герасимова

Гришина Федосья Герасимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гришина
Имя
Федосья
Отчество
Герасимова
Дата исполнения приговора
03 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
64281. ГРИШИНА, ФЕДОСЬЯ ГЕРАсИмова. К. Елецк. у., Стегаловск. в., с. Рога, 60 л., рд. т. же у., въ в. и с. Чернавѣ; — Задонск. Г. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Авг. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close