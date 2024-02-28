Гришина Федосья Герасимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришина
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Герасимова
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64281. ГРИШИНА, ФЕДОСЬЯ ГЕРАсИмова. К. Елецк. у., Стегаловск. в., с. Рога, 60 л., рд. т. же у., въ в. и с. Чернавѣ; — Задонск. Г. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Авг. 907.
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