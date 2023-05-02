Котенков Николай Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котенков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10518. КОТЕНКОВЪ, НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлаго, 22 л., рд. въ в. и с. Комаровскомъ, Бѣльск. у.; — Витебск. О. С., 149, 152, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 60643, арест. отд. 3 г. Исп. 3 Дек. 908._x000D_ 905 81436 1647 У. | 903 87587 169 М. _x000D_ 904 98542 170 М. | 902 4317 1657 У.
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