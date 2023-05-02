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Григорьев Александр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Александр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
131678. ГРИГОРЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ. К. Гжатск. у., Острицк. в., д. Щербинокъ, 28 л. рд. Медынск. у., въ в. и с. Кузовѣ; —Москов. С. П. 25 Февр. 909, 134, 135, 149 и 362 У., крѣп. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.

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