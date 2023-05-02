Саманов Гурий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саманов
- Имя
- Гурий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10774. Саманов Гурий Андреев., 21 г., Ядринск. у., М.-Карачкинск. в. и с. Гл. С. Чувашск. АССР. Ст. ст. 17, 74, 109, 1 ч. 116, 1 ч. 147, л. с. 2 г., п. п. 3 г. 3 сент. 927.
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