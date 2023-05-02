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Бахарин Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахарин
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
1989. БАХАРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 47 л., Грязовецк. у., Панфиловск. в., д. Владыч­ной. Вологодск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 22 янв. 924.

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