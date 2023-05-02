Прокофьев Яков Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 488
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25719. ПРОКОФЬЕВЪ, Яковъ Григорьевъ. Отст. мест. Царскосельск. у., Кошелевск. в. (чугуннолитейн. маст.), 57 л.; род. въ пос. Колпинѣ, того же у.; приг. Царскосельск. М. С. 2 уч., по 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 8 Янв. 1887 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.