Робенштейн Фридрих Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Робенштейн
- Имя
- Фридрих
- Отчество
- Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 501
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25966. РОБЕНШТЕЙНЪ, Фридрихъ Готлибовъ. Кр. (поденщ.), 25 л.; род. въ г. Вержболовѣ, Волковыш. у., жилъ того же у., въ пос. Кибарты; приг. Съѣзд. М. С. 2 окр. Сувалк. г., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 9 Янв. 1887 г.
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