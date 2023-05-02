Винниченко Иван Логгинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винниченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Логгинович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1619. ВИННИЧЕНКО ИВАН ЛОГГИНОВИЧ, 58 л., Александровск. у., Георгиевск. в., с. Кривого. В. Т. Триб Кавказск. окр. Ст. 180 п. «е», пор. пр. 3 г. Исп. 11 июня 923.
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