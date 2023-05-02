Тулепов Тажи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулепов
- Имя
- Тажи
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51101. ТУЛЕПОВЪ, ТАЖИ. Тузем. Казалин. у., Калымбасовск. в., аула № 8, 53 л.; — Ташкент. О. С., 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.