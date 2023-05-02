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Тулепов Тажи

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тулепов
Имя
Тажи
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
51101. ТУЛЕПОВЪ, ТАЖИ. Тузем. Казалин. у., Калымбасовск. в., аула № 8, 53 л.; — Ташкент. О. С., 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.

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