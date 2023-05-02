Нехай Максим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нехай
- Имя
- Максим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8393. НЕХАЙ, МАКСИМЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Нехаевъ), 33 л. Сс.-пос. изъ к. Игумен. у., Юрьевичск. в., д. Галутей, рд. т. же у., Бродецк. в., въ д. Сельдьбѣ; — Минск. О. С., 6 Нояб. 910, 2 ч. 318 У., тюр. 6 м. Исп. 30 Дек. 910. | 909 68531 313 У. | 905 41729 1459 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 50363, 900 г. № 100932 и 99 г. № 100493.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.