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Джаун Ананий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джаун
Имя
Ананий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
2919. ДЖАУН, АНАНИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Ачинск. у., Покровск. в., с. Мазули; — Н. С. 11 уч. Енисейск. окр. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 19 нояб. 920.

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