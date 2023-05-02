Джаун Ананий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джаун
- Имя
- Ананий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2919. ДЖАУН, АНАНИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Ачинск. у., Покровск. в., с. Мазули; — Н. С. 11 уч. Енисейск. окр. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 19 нояб. 920.
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