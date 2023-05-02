Кохане Сура Михелева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кохане
- Имя
- Сура
- Отчество
- Михелева
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37270. КОХАНЕ, СУРА МИХЕЛЕВА, 18 л. Мщ. г. Лодзи; — М. С. 5 уч. г. Лодзи, 26 Мая 910, 14², 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), по слож. сь нак., по приг. М. С. 3 уч. г. Лодзи от 15 Нояб. 910 г. (170 М.. тюр. 4½ м.) и приг., напеч. въ 911 г. № 37269, тюр. 1 г. Исп. 17, счит. ср. съ 15 Нояб. 910. | 909 10563 172 М. (участ.).
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