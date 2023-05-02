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Полтавцев Борис Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полтавцев
Имя
Борис
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
05 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
8911. ПОЛТАВЦЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ, 20 л., г. Пятигорска. В. Т. 9 стр. корп. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 1 ч. 202, 1 ч. 207, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 5 мая 924.

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