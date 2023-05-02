Полтавцев Борис Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полтавцев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8911. ПОЛТАВЦЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ, 20 л., г. Пятигорска. В. Т. 9 стр. корп. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 1 ч. 202, 1 ч. 207, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 5 мая 924.
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