Чайкина Агрипина Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайкина
- Имя
- Агрипина
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 635
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28423. ЧАЙКИНА, Агрипина Васильева. Жена каз. хут. Батальщиковскаго, Мигулинск. стан. обл. В. Донск. (чернораб.), 40 л.; род. того же окр. и стан., въ хут. Затонскомъ; приг. М. С. 6 уч. Усть-Медвѣдицк. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 25 Янв. 1887 г.
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