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Шабуневич Камилия Фердинандова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабуневич
Имя
Камилия
Отчество
Фердинандова
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141378. ШАБУНЕВИЧЪ, КАМИЛІЯ ФЕРДИНАНДОВА. К. Минск. у., Станьковск. в., с. Помелина, 34 л.; — Минск. О. С. 6 Окт. 909, 12, 13, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 908 136765 170 М. | 908 13212 169 М. | 903 74745 169 М.

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