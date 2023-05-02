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Ершов Михаил Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Михаил
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
3554. Ершов Михаил Никитич, 34 л., г. Кронштадта. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "г", л. с. 1 г. 26 сент. 927.

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