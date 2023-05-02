Симанкин Кузьма Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симанкин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19012. СИМАНКИН, КУЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ. Гр. Елатомск. у., Сасовск. н. и с.; — Н. С. 4 уч. Елатомск. у. Вымогат., лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 1½ м. Исп. 6 апр. 920.
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