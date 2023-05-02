Тара Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТара Иван Иванович

Тара Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тара
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
29402. ТАРА, ИВАН ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Торопецк. у., Ломовск. в., д. Колодово; — Н. С. 6 уч. Торопецк. у. Порубка леса, пр. р. 6 м., по амн. от нак. освоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close