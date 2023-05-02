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Епифанов Макар Епифанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Епифанов
Имя
Макар
Отчество
Епифанович
Дата исполнения приговора
22 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
2941. ЕПИФАНОВ МАКАР ЕПИФАНОВИЧ, 41 г. Ядринск. у. Аликовск. в. д. Шарыбкпно. Глав-ауд Чувашск АССР. Ст. ст. 2 ч. 149, 2 ч. 157,лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/Ѵ—24.

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