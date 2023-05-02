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Никифоров Дмитрий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоров
Имя
Дмитрий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
__ июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
136761. НИКИФОРОВЪ ДМИТРІЙ ФЕДОРОВЪ. Мщ. г. Верро, 22 л.: — М. С. Николаев. уч. г. Москвы, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Іюня 909.

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