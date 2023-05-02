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Перминов Андрей Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перминов
Имя
Андрей
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7551. ПЕРМИНОВ АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ, 39 л., Нолинск. у., Талоключинск. в., д. Большого Полома. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л Исп. 7 авг. 923.

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