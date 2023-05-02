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Лихонин Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихонин
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8138. ЛИХОНИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 42 л., Новосильск. у. и в., с. Заречье. Тульск Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923.

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